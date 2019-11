JUVENTUS MILAN DYBALA / "E' stata una serata perfetta".

Così Paulodopo la vittoria sofferta contro ilarrivata proprio grazie a un suo super gol a un quarto d'ora dal termine: "Non abbiamo espresso il miglior gioco possibile, ma era importante vincere - ha aggiunto l'attaccante dellaai microfoni di 'Sky Sport' - Dobbiamo portare a casa sempre i tre punti perché l'obiettivo è lo scudetto. Stasera sono stati bravi tutti. Sarà lotta con l'per il titolo? Ma no, manca ancora tanto per dirlo. L'importante è però aver vinto questa partita".