INTER VERONA CONTE / Inter prima in classifica per una notte in attesa di Juventus-Milan grazie al successo in rimonta sul Verona. Antonio Conte parla a 'Sky' commentando proprio la vittoria contro i veneti: "Strategia vincente? La strategia è cercare di uscirne sempre più forte. Oggi abbiamo dato una risposta importante anche in una partita in cui per loro si era messa come volevano. Siamo stati bravi a non perdere la pazienza, abbiamo dimostrato maturità e voglia di ribellarci a questo risultato negativo. Penso che i ragazzi stanno facendo qualcosa di importante: 31 punti in 12 partite sono un bel bottino, mettiamo fieno in cascina e mi sento di ringraziare questi ragazzi che hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo nonostante la delusione cocente di Dortmund. Fa parte di step, di maturazioni e oggi vincere in questa maniera, giocando alla corde significa che c'è qualcosa alla base e noi dobbiamo lavorare e migliorare perché ci sono tanti ragazzi giovani che possono solo crescere.

Si sta creando qualcosa di bello".

CLASSIFICA - "Siamo felici perché 31 punti dopo 12 partite nelle più rosee previsioni non ce li saremmo mai aspettati. Merito di questi ragazzi che stanno lavorando in maniera forte, nonostante le tante partite: abbiamo spinto, abbiamo avuto intensità importante. Complimenti a loro: dedico la vittoria a mia figlia Vittoria che compie 12 anni. Era importante vincere perché così festeggio in maniera più serena. C'è più gioia e andare alla sosta con una vittoria e una bella classifica ci deve dare entusiasmo, morale e far capire che siamo sulla strada giusta".

