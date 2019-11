Inter-Verona, apprensione per Vecino: la situazione

INTER VERONA VECINO INFORTUNIO TESTA / Vittoria soffertissima per l'Inter, che ribalta il risultato nell'ultima parte di gara e batte il Verona, anche se con qualche apprensione. Il vantaggio gialloblù aveva fatto venire i cattivi pensieri a Conte, ma i nerazzurri hanno tirato fuori grande carattere: prima Vecino, poi Barella hanno messo la firma sul 2-1 definitivo.

Un match intenso, che però ha lasciato qualche strascico a livello fisico.

Durante il match doppio colpo di testa per Lautaro e Vecino: prima l'argentino è rimasto a terra, poi è toccato all'uruguaiano per una testata con un difensore. Per il centrocampista in maglia numero 8, però, i problemi sembravano continuare. Le telecamere lo hanno inquadrato spesso mentre si metteva la mano sulla fronte, poi anche a fine partita lo staff si è andato a sincerare delle sue condizioni. Vecino sembrava effettivamente ancora stordito, si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell'Inter in questo senso.