BRESCIA TORINO GROSSO / Analizzando la roboante sconfitta del suo Brescia nella gara odierna contro il Torino, Fabio Grosso ha mostrato calma nelle sue dichiarazioni: "Il presidente non è andato via, abbiamo discusso di quello che è successo. La partita è iniziata in un modo, poi il doppio rigore l'ha condizionata come il cartellino rosso. Quel cartellino si poteva evitare, ho parlato con l'arbitro - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Mi è piaciuta la reazione del secondo tempo, ma il terzo gol ci ha un attimo slegati. La squadra deve capire che la partita non va mai lasciata. Non avremmo dovuto prendere il quarto. La gara è stata condizionata e poi siamo stati definitivamente tagliati fuori.

Sostituzione? Normalissimo, eravamo uno in meno e perdevamo. Mario ha grandi qualità, non è la sua caratteritica rincorrere gli avversari quando siamo uno in meno".

GLI ERRORI - "Dovevamo tenere a livello nervoso la gara, ci siamo lasciati andare e non possiamo permettercelo. Io credo nelle loro qualità, partecipiamo a un campionato difficilissimo e dobbiamo essere bravi a saper resistere. E' un grande insegnamento per il futuro. La squadra era un pizzico contratta e faceva fatica a esprimere quello che ha nelle corde. Dove ricominciare? Sono consapevole che è una sfida difficile. Ci sarà da lavorare, da crescere. Siamo stati condizionati da episodi che avrebbero ammazzato tante squadre. Da questa gara possiamo prendere tanti insegnamenti".