Calciomercato Inter, Vidal 'pupillo' di Conte: conosciamo il centrocampista

CALCIOMERCATO INTER VIDAL CONTE BARCELLONA / Negli ultimi anni, è stato uno dei centrocampisti che maggiormente si è distinto per le sue doti, come direbbero gli inglesi, 'box to box'. Capace sia di dare sostanza, fisicità e copertura alla linea mediana ma anche un grande contributo in zona gol. Parliamo di Arturo Vidal, tra i protagonisti dei primi quattro scudetti dell'epopea Juventus. Non a caso, il cileno è nel mirino di Antonio Conte, che lo vorrebbe all'Inter, ma come anticipato da Calciomercato.it il Barcellona vuole cedere Vidal solo a titolo definitivo. I blaugrana per ora dunque fanno resistenza, ma è indubbio che il suo nome può tornare in auge in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Conosciamolo meglio nella nostra scheda, analizzandone biografia, carriera e stile di gioco.

Arturo Vidal, il 'Guerriero': carriera e stile di gioco

Arturo Vidal nasce a Santiago del Cile il 22 maggio 1987. Secondo di sei fratelli, inizia nella squadra del suo quartiere, il Rodelindo Roman, passando a 12 anni nelle giovanili del Colo-Colo, squadra di punta in Cile, con cui gioca nel ruolo di difensore. Esordisce poi in prima squadra nel 2006 e vince tre campionati cileni tra il 2006 e il 2007 e viene notato da Rudi Voller, ds del Bayer Leverkusen, che lo acquista nell'estate del 2007. In Germania, passa dal ruolo di difensore prima a quello di mediano e poi di centrocampista avanzato. Dopo le prime stagioni di ambientamento, esplode nell'annata 2010/2011, quando segna 10 gol in Bundesliga e 13 in tutta la stagione. Prestazioni che gli valgono la chiamata della Juventus, dove da subito, come detto, diviene uno dei capisaldi del gioco di Antonio Conte.

7 reti in campionato nella prima stagione, nelle successive con il tecnico pugliese il suo rendimento addirittura decolla: 10 gol in campionato e 15 stagionali nel, 11 in campionato e addirittura 18 stagionali nel. Flessione nell'annata, con l'avvento diin panchina, ma un contributo comunque importante da 7 reti in campionato, quindi l'addio ai bianconeri, con un palmares di quattro scudetti, unae due, destinazione. In tre stagioni in Baviera, tre volte vincitore dellacon in più unae due, cifre discrete ma non eccezionali (rispettivamente, 7, 9 e 6 gol in totale), nell'ultima annata anche con una lunga assenza per infortunio. Nell'estate 2018, passa al, dove nella scorsa annata ha partecipato alla vittoria dellae della, ma ha messo a segno soltanto 3 reti in 53 presenze, pur se con un inusuale contributo da assistman con 7 passaggi vincenti. Miglior impatto in questa stagione, dove in 11 presenze totali, 8 in campionato, le reti sono già tre. Con la sua Nazionale, ha vinto per due volte la, nele nelcon in più il secondo posto alladele il terzo posto delal Mondiale

Centrocampista di piede destro, è molto duttile e può ricoprire diverse posizioni come mezzala o come trequartista. In grado di disimpegnarsi sia come incontrista che come incursore, è diventato famoso per i suoi tempi di inserimento, dotato di buona velocità di base e di buona tecnica anche nel dribbling. Il senso del gol, anche se con cifre meno eclatanti rispetto agli anni d'oro, ne fa un valore aggiunto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, obiettivo Rakitic: la scheda del croato

Calciomercato Inter, non solo Vidal e Rakitic: gli altri obiettivi di Conte