CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / Alessandro Florenzi non sta attraversando sicuramente uno dei suoi periodi migliori con la Roma. Fonseca semba non considerarlo nelle ultime uscite e il suo futuro così è tornato ad essere in discussione.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', è prematuro parlare di un addio già nella finestra invernale di calciomercato ma se da qui a gennaio venisse utilizzato come nelle ultime settimane, non è da escludere come scenario.

Anche perchélo apprezza da tempo per la sua duttilità e l'potrebbe farci un pensierino dopo lo sfogo del suo allenatore.

Il sostituto la Roma lo ha già in pugno visto che l'accordo con Hysaj, terzino destro del Napoli e capitano della nazionale albanese, è stato trovato da tempo ma l'affare non si è concretizzato per la valutazione di De Laurentiis sui 25 milioni di euro. La trattativa resta difficile ma il classe 1994 è deciso a non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2021. Petrachi aspetta con calma, la trattativa potrebbe sbloccarsi già nel mercato invernale se il Chelsea accettasse di riprendere con sei mesi d’anticipo Zappacosta, ma è più probabile che se ne riparli a giugno.