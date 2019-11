SASSUOLO BOLOGNA CAPUTO SERIE A / La dodicesima giornata di Serie A si è aperta con il derby emiliano del venerdì tra Sassuolo e Bologna. Un match importante per entrambe le squadre, reduci da due partite senza vittoria. È stata la serata senza dubbio di Ciccio Caputo, che torna al gol dopo un mese e mezzo e decide la sfida.

Il vantaggio neroverde arriva nel primo tempo, al 43', con il numero 9 che sfrutta un paio di rimpalli in area e punisce Skorupski.

Il Bologna è in difficoltà, ma va vicinissimo al gol nella ripresa sprecando un contropiede ghiottissimo, anche grazie al salvataggio di Magnanelli. Sul ribaltamento c'è il raddoppio dei padroni di casa con Boga. Siamo al 68', ma passano solo 2 minuti dal gol di Riccardo Orsolini che accorcia le distanze. Al 78', però, ci pensa ancora Ciccio Caputo con un gol d'autore a richiudere la contesa: l'ex Empoli si mette in proprio e scarica un gran tiro sotto la traversa. Il Sassuolo torna a vincere dopo due partite mentre il Bologna 'centra' il terzo ko di fila: i neroverdi sorpassano in classifica proprio i rossoblù.