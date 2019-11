CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC CASA VENDUTA / Zlatan Ibrahimovic è il sogno invernale della Serie A. In tante lo sognano, anche se Milan e Bologna ad ora sembrano le squadre più probabili per il ritorno dello svedese in Italia. L'opzione rossonera resta affascinante, anche se complicata: bisogna trovare un accordo economico ragionevole.

Quella rossoblù è concreta , per stessa ammissione del ds, conpronto a spingere.

Intanto sul futuro del bomber attualmente ai Los Angeles Galaxy, arriva un possibile indizio. Come riporta 'corriere.it', infatti, Ibrahimovic avrebbe venduto questa settimana la sua casa milanese in via Santo Spirito. Un affare concluso per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, che però di certo non esclude un possibile trasferimento in un'altra zona, magari tra il Bosco Verticale e il City Life. Di certo Ibrahimovic resta il nome più chiacchierato in questi giorni, tra le voci importanti arrivate dall'America e la provocazione del Pescara.