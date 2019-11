CALCIOMERCATO LAZIO BERISHA / Possibili scenari si aprono in casa Lazio dopo la quasi certa eliminazione dall’Europa League. La sconfitta contro il Celtic di ieri sera compromette eccome il cammino dei biancocelesti in coppa. Una speranza di qualificazione ci sarebbe ancora, ma la squadra di Inzaghi non è più padrona del proprio destino. Il tecnico finora aveva provato a ruotare spesso gli interpreti nelle gare del giovedì. Dal turn-over esasperato a quello ragionato, cercando di portare tutti i giocatori ad uno stesso minutaggio con l’obiettivo di avere una rosa “fresca” in primavera. I risultati maturati nel torneo continentale non sono stati quelli sperati e da gennaio la Lazio giocherà solo il campionato con l’obiettivo del quarto posto e qualche partita in Coppa Italia. Insomma, i biancocelesti torneranno a preparare una gara alla settimana con una rosa di 25 giocatori. Troppi per una sola manifestazione.

Così a dicembre verranno fatte delle valutazioni sul mercato in uscita: clicca qui per restare aggiornato.

Per alcuni calciatori, però, i bilanci sono già in atto e la gara di ieri contro il Celtic potrebbe essere decisiva per la permanenza di alcuni membri o per la definizione delle gerarchie interne. Berisha, protagonista in negativo del match con il Celtic, potrebbe aver perso l’ultimo treno per ottenere spazio nella Lazio e convincere tutti di essere tornato quel “guerriero”, ammirato due stagioni fa con il Salisburgo e mai esploso a Roma. A gennaio la Lazio proverà a piazzarlo, se arriverà un’offerta. Una seconda chance, invece, verrà data a Jony e Vavro, arrivati in estate dal Malaga e dal Copenaghen. Entrambi non hanno brillato finora. Anzi, hanno fatto spesso rimpiangere i titolari rimasti in panchina al loro posto. La loro permanenza non è in dubbio: il loro processo di ambientamento non è ancora completato, ma Bastos in difesa e Lukaku sulla fascia sinistra potrebbero superarli nelle gerarchie una volta per tutte. Da capire anche il futuro di André Anderson, escluso dalla lista Uefa, mai impiegato in campionato e in odore di prestito alla Salernitana, e Durmisi, che pare non far più parte del progetto biancoceleste.