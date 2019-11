Calciomercato Inter e Milan, Rakitic ‘caso inspiegabile’: addio vicino

CALCIOMERCATO INTER MILAN RAKITIC / Ivan Rakitic è da mesi ormai un separato in casa per il Barcellona. Nonostante il croato sia stato protagonista di tanti degli ultimi successi dei catalani, quest’anno Valverde ha deciso, di fatto, di renderlo un comprimario, un peso. I numeri parlano chiaro: appena 255 minuti giocati in questa stagione, in 10 presenze. La sua unica presenza da titolare risale al 21 settembre scorso, nell’umiliante sconfitta contro il Granada di Diego Martinez. In Spagna, dove il 'Txingurri' è sempre più in discussione specialmente per le sue prestazioni europee, in molti cominciano a chiedersi cosa sia potuto accadere da rendere Rakitic un calciatore fuori dai piani tecnici.

Una situazione inspiegabile che non sembra avere soluzioni, se non quella di un addio a gennaio: Inter e Milan seguono il caso e sono pronte a sferrare l’attacco, visto il possibile acquisto a prezzo scontato . La dirigenza del Barcellona è infatti pronta a lasciar partire il calciatore, che è in cerca di una nuova avventura e soprattutto di spazio in vista dell’Europeo, e gli ottimi rapporti con il suo entourage potrebbero rendere l’affare ancora più agevole. Una ghiotta occasione per un calciatore che, a 31 anni, può ancora essere un grande protagonista.

