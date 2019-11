Calciomercato, Mourinho verso l'Arsenal: la risposta di Emery

CALCIOMERCATO ARSENAL MOURINHO / Con una sola vittoria nelle ultime cinque giornate di Premier League, l'Arsenal vive una crisi di risultati che potrebbe portare all'esonero di Unai Emery. Da giorni, infatti, in Inghilterra si parla della possibilità di sostituire l'ex PSG con José Mourinho, che non vede l'ora di tornare ad allenare e sarebbe felicissimo di farlo ancora Oltremanica.

Lo spagnolo vive un ultimatum, dovrà svoltare entro novembre, ma resta saldamente al timone dei Gunners ed ha rispedito al mittente le ultime indiscrezioni. Come riporta 'Sky Sports', l'allenatore, alla domanda sul possibile arrivo del portoghese per sostituirlo e sulle enormi critiche dei tifosi, ha risposto secco e deciso: "L'allenatore sono io". Emery, quindi, non ha intenzione di muoversi, ma le cartucce da sparare prima del game over sono pochissime.

