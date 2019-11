CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / Florenzi ancora out. Contro il Borussia Moenchengladbach, nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, il capitano giallorosso colleziona la quinta panchina consecutiva della stagione.

Stavoltagli ha addirittura preferito Davide, vista l'indisponibilità causa infortunio di Spinazzola. Chiaro che se la situazione non mutasse nelle prossime settimane, non è escluso che Florenzi possa chiedere al club una cessione a questo punto non più clamorosa., Inter,e club inglesi le possibili destinazioni per il 28enne.