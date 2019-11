CALCIOMERCATO BAYERN MONACO ALLEGRI WENGER FLICK RANGNICK - Continua la caccia al dopo Niko Kovac in casa Bayern Monaco. Ma chi ha poche possibilità di sedere sulla panchina dei bavaresi è Massimiliano Allegri.

L'ex allenatore della, per il quale si parla di opportunità in Premier League, è stato accostato al club tedesco , ma il presidente Uli Hoeness non vorrebbe affidarsi nuovamente, dopo la gestione Carlo, ad un altro tecnico italiano. Con Erik ten Hag desideroso di concludere il suo percorso all'Ajax , Arsenee Ralfsono i due tecnici in lizza per la panchina del Bayern. Senza dimenticare la possibilità di confermare Hans-Dieteralla guida della squadra fino alla fine della stagione e poi progettare un nuovo corso per la prossima stagione. Settimane decisive per la panchina teutonica.