FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Football Under per Calciomercato.it allarga i suoi confini anche al Mondiale Under 17, alla Youth League e ai campionati giovanili.

1. Dopo Kumbulla, un altro giovane talento è andato a segno con la maglia del Verona: si tratta di Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 che domenica ha sbloccato di testa la partita contro il Brescia. Salcedo è un attaccante rapido, abile sotto il profilo tecnico, è cresciuto nel vivaio del Genoa prima di trasferirsi all'Inter, la società proprietaria del suo cartellino che l'ha girato in prestito al Verona. La formazione di Juric ha segnato solo nove reti, ha uno degli attacchi meno prolifici della serie A, hanno fatto peggio Udinese, Sampdoria e Brescia.

2. L'Italia è agli ottavi di finale del Mondiale Under 17, affronteranno stasera l'Ecuador. Nella sconfitta contro il Paraguay è andato a segno Lorenzo Pirola, difensore mancino classe 2002 di ottime prospettive, abile sia nelle letture che nell'uno contro uno oltre ad avere grandi capacità nell'impostazione della manovra. Spicca nel gioco aereo, il centrale dell'Inter ha totalizzato sei presenze in Primavera: quattro in campionato e due in Youth League.

3. La Primavera della Juventus balbetta in campionato ma è protagonista di una grande avventura europea, ha battuto anche in trasferta la Lokomotiv Mosca. I bianconeri comandano la classifica in compagnia dell'Atletico Madrid, possono riuscire a strappare anche il primo posto che varrebbe la qualificazione agli ottavi di finale. Per la Juventus è andato a segno Elia Petrelli, attaccante classe 2001 al suo secondo gol stagionale.

4. Rispetto alla scorsa stagione è orfano di Millico che sabato si è tolto anche la soddisfazione di entrare a gara in corso durante il derby ma l'attaccante granata Rauti sta cercando di trascinare la Primavera del Torino dalla lotta per la salvezza.

Il Toro domenica ha battuto 5-1 il Bologna,ha realizzato una tripletta raggiungendo quota cinque gol in sette partite.

5. Nella lotta per la permanenza nel campionato Primavera 1 c'è anche l'Empoli che domenica ha vinto 1-0 contro la Sampdoria. L'autore del gol decisivo è Dmitrijs Zelenkovs, centrocampista mancino, di talento, nazionale lettone under 21 che l'Empoli ha acquistato tre anni fa dall'Fs Metta II, poi la crescita prima nell'Under 17 e poi in Primavera dove sta cercando di mettersi in mostra cercando magari anche di convincere Bucchi a dargli una chance in prima squadra.

6. La Fiorentina ha già lanciato in prima squadra Vlahovic e Montiel, oltre alla crescita di Castrovilli. Montella può attingere ancora dalla Primavera in caso di necessità, un talento interessante è Christian Koffi, attaccante classe 2000 francese giunto in Toscana nell'estate del 2018 dal Monaco. Sabato è andato a segno nel pareggio rimediato contro il Napoli, ha discreta tecnica, sa puntare l'uomo, non gli mancano i colpi. Koffi ha segnato tre gol in sette partite nel campionato in corso.

7. L'Under 17 della Roma è una macchina da gol, ha realizzato 30 reti finora, tra le bocche di fuoco giallorosse c'è Joel Voelkerling Persson, attaccante classe 2003 svedese che ha segnato tre reti, tutte contro le calabresi, uno al Crotone e due al Cosenza proprio domenica scorsa. Persson è arrivato a gennaio dall'Under 17 del Tff, ha messo a segno tre gol in 157 minuti, in media uno ogni 52 minuti.

8. Fabio Miretti è un attaccante classe 2003, sta trascinando l'Under 17 della Juventus, ha realizzato sei gol in sei partite e tre assist, i bianconeri sono a punteggio pieno nel girone A anche grazie ai suoi colpi. È un centrocampista con visione di gioco e capacità di lettura delle situazioni di gioco superiori alla media. Destro naturale ma sa usare con buoni risultati anche il sinistro.

9. Bryan Okoh, difensore classe 2003 svizzero ma di origini americane, è uno dei punti di forza della retroguardia del Salisburgo, ha fisicità, gamba, è abile nelle letture difensive. Nonostante la struttura fisica imponente, ha anche discrete capacità nell'anticipo, contro il Napoli è stato uno dei più brillanti.

10. Samuel Giovane è uno dei più giovani esponenti della Nazionale Under 17 di Nunziata, impegnata al Mondiale di categoria. È un centrocampista mancino, d'ottime qualità tecniche, nell'Atalanta s'alterna tra l'Under 17 e l'Under 18, ha realizzato tre gol con la maglia nerazzurra.