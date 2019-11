RAZZIMO THURAM BALOTELLI JURIC / Il caso dei cori razzisti indirizzati a Mario Balotelli in occasione della sfida tra Verona e Brescia continua a far discutere in Italia ed a livello internazionale.

Su Calciomercato.it vi abbiamo proposto l'intervista al sindaco di Verona che ha definito "inspiegabile" la replica di Balotelli ai tifosi , mentre ai microfoni di 'Radio24' è intervenuto l'ex difensore campione del mondo Lilianche è andato all'attacco: "Non bisogna accettare come una cosa naturale il razzismo e bisogna denunciare - esordisce Thuram -. Alla fine ti dicono sempre che è colpa di chi subisce il razzismo. E quando l'allenatore del Verona (Juric, ndr) dice che non ha sentito niente, la Lega dovrebbe intervenire e squalificarlo. Anche gli allenatori che non fanno i discorsi giusti devono essere squalificati. Non bisogna andare da Balotelli, ma dai giocatori e allenatori importanti e chiedere: perché non fate niente? Avete paura di che cosa? Siete d'accordo con queste cose? Perché non andate a parlare con i tifosi? Sono loro che possono dare le risposte giuste. Sono loro che possono cambiare le cose. Non i giocatori neri".