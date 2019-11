Calciomercato Milan, retroscena sul 'no' di Ibrahimovic. E ora...

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Per un Milan che cerca esperienza, gol e soprattutto una scossa dopo un avvio di stagione tremendamente negativo con sei sconfitte in undici giornate di campionato, il nome di Zlatan Ibrahimovic inevitabilmente torna a far sognare e fa gola ai tifosi e non solo.

In scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy a fine dicembre, l'attaccante svedese deve ancora sciogliere i dubbi sul suo futuro, con ilche sogna, l'ipotesi di un ritorno al, una lunghissima lista di club interessati e il Milan che non andrebbe ancora scartato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Dalle colonne del quotidiano 'Il Giornale' oggi arriva infatti il racconto di un retroscena sul mancato ritorno di Ibra in rossonero sotto la gestione Leonardo. Un affare saltato non per la volontà di Ivan Gazidis, contrariamente a quanto circolato nei mesi scorsi, ma proprio a causa del rifiuto dello stesso svedese che aveva respinto l'offerta di Leonardo. Ed ora che anche dai vertici è arrivato un input che può portare all'acquisto di calciatori d'esperienza per smuovere le acque, per il quotidiano un nuovo tentativo per Ibrahimovic non sarebbe da escludere. Mentre il 'Corriere della Sera', a proposito di attaccanti, scrive che sarebbe stata scartata la pista Mario Mandzukic.