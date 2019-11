VERONA BALOTELLI RAZZISMO CASTELLINI CAPO ULTRÀ / L'11esima giornata di Serie A ha lasciato in eredità l'ennesimo caso di razzismo all'interno di uno stadio. L'episodio è accaduto nel secondo tempo di Verona-Brescia, con Balotelli che ha fermato il gioco scagliando il pallone in curva dopo aver sentito ululati e cori razzisti nei suoi confronti. Ieri i commenti di Juric e Setti, con il presidente che ha sottolineato come "i tifosi veronesi non siano razzisti".

Oggi sono arrivate le parole del capo ultrà gialloblù, Luca Castellini, che però sembra tutt'altro che 'concilianti' in questo senso: "Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano.

Noi razzisti? Ce l'abbiamo anche noi un negro in squadra (, ndc), che ha segnato e tutta Verona gli ha battuto le mani", le dichiarazioni shock rilasciate a 'Radio Café' e riportate da 'Il Corriere del Veneto'. Castellini rincara la dose e aggiunge: "Se dico negro mi vengono a suonare il campanello quelli della commissione, che è un giocatore finito, ha deciso - secondo me spinto da qualcuno - di fare quella pagliacciata e lanciare il pallone. L’anno prossimo non gioca più a calcio, va in tv a fare la primadonna. Qui lui si infastidisce se gli cantiamo `Mario Mario´, preferisce essere insultato. Ha infamato Verona".

Poi Castellini, capo ultrà dell'Hellas, parla dei 'buu': "Saranno state al massimo 10 persone. Noi siamo una tifoseria dissacrante, prendiamo per il c... giocatori pelati, coi capelli lunghi, meridionali e di colore, ma senza istinti politici o razzisti. Questo è folklore. La nostra curva non sarà sanzionata, li ululati li ha sentiti solo chi ha fatto il video, Balotelli li ha sentiti nella sua testa".