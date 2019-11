Milan-Lazio, infortunio per Castillejo: le sue condizioni

MILAN LAZIO CASTILLEJO INFORTUNIO REBIC / Primo tempo incoraggiante per il Milan contro la Lazio. I rossoneri sono trascinati anche da un'ottima prova di Samu Castillejo, che sta mettendo in seria difficoltà gli esterni di Inzaghi.

Lo spagnolo, però, è costretto ad arrendersi al 36' per un infortunio al flessore sinistro. Giusto il tempo di entrare nell'azione del pareggio rossonero, poi il cambio con l'ingresso di Anteal suo posto.avverte la panchina, poi prova a restare in campo ma non ce la fa.