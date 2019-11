Torino-Juventus, Belotti: "De Ligt? Nelle altre gare sempre rigore"

TORINO JUVENTUS BELOTTI / Andrea Belotti, attaccante del Torino, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il derby perso con la Juventus: "Lo spirito della squadra è cambiato, oggi sono orgoglioso di quanto fatto in campo, abbiamo lottato dal primo all'ultimo secondo e questo è ciò che conta.

Ora continuiamo su questa squadra, il campionato è ancora lungo".

ASPETTI DA MIGLIORARE - "Dobbiamo crescere in abnegazione, lo spirito messo in campo oggi è la cosa positiva: abbiamo avuto occasioni, ci è mancata cattiveria sotto porta".

RIGORE - "Ho rivisto il tocco di de Ligt, in campo pensavo fischiasse il rigore, nelle altre gare tocchi di questo tipo sono sempre stati puniti col penalty. Dispiace che l'arbitro abbia deciso in maniera contraria e non abbia visto le immagini del VAR. Il rammarico resta, quel rigore poteva cambiare la partita".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!