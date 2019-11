ROMA NAPOLI PASTORE / Tra i migliori in campo nella vittoria della Roma contro il Napoli, Javier Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it: "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Siamo la Roma, speriamo di poter continuare in questo modo. Giocare la sesta consecutiva? Sarà l’allenatore a scegliere.

Non ho parlato con, i fischi sono cose che succedono ora che è in un’altra squadra, ma è un grande calciatore.mi ha dato fiducia, gestisce bene i miei allenamenti e ora sto bene. I cori? Non avevo capito l’interruzione; non è bello sentire quei cori, poi i tifosi hanno ricominciato a pensare a noi fortunatamente e tutto si è fermato. La nostra missione è vincere ogni partita e regalare qualcosa di importante ai tifosi. Gli occhi dei miei compagni sono cambiati, dal campo vedo una Roma diversa e con ambizione",