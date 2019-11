TORINO JUVENTUS CONVOCATI SARRI / C'è Miralem Pjanic nei 22 convocati di Sarri per il Derby della Mole di questa sera in casa del Torino. Il tecnico della Juventus recupera il regista bosniaco, assente nell'ultima sfida con il Genoa dopo l'infortunio muscolare rimediato a Lecce. L'ex Roma è in ballottaggio con Bentancur per una maglia da titolare a centrocampo per il match contro i granata di Mazzarri.

Questi i convocati di Maurizioper l'anticipo con il Torino dopo la rifinitura di questa mattina alla Continassa:

portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio;

difensori: De Sciglio, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral;

centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Bernardeschi;

attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain.