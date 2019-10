CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / Una delle certezze della nuova Roma di Paulo Fonseca si chiama Chris Smalling.

Il difensore inglese, arrivato in estate dal Manchester United in prestito oneroso, sta convincendo davvero tutto l'ambiente giallorosso e i contatti con il Manchester United sono sempre più fitti: l'obiettivo del ds Petrachi è infatti quello di riuscire ad acquistare quanto prima il difensore inglese . Contatti che proseguono e nella prossima settimana potrebbero emergere importanti novità: secondo 'Sky Sport' la Roma formulerà presto un'offerta per il giocatore classe 1989. La proposta potrebbe essere di 12 milioni di euro più 3 di bonus.