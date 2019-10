Calciomercato Juventus, da Can a Mbappe: via gli esuberi, ecco i 'nuovi' CR7

CALCIOMERCATO JUVENTUS NUOVO RONALDO CESSIONI ACQUISTI / Finisce oggi il mese di ottobre, dopo dieci partite di campionato e tre di Champions League è arrivato il momento di tirare un primo bilancio in casa Juventus. Le classifiche delle due competizioni sorridono al club bianconero e l'annuncio del nuovo accordo con Jeep di solo di qualche giorno fa ben sperare per il futuro, ma cerchiamo adesso di guardare alla rosa a disposizione di Maurizio Sarri: molti i calciatori che hanno deluso le attese e altri, invece, che hanno sorpreso cambiando i piani futuri del calciomercato. Dybala, ad esempio, che ha rifiutato la cessione in estate, è riuscito a prendersi la Juve capovolgendo le sue sorti e le strategie del club. Tra la sessione di calciomercato di gennaio e giugno potrebbero essere davvero parecchi i calciatori a dire addio alla Juventus per lasciare spazio a nuovi campioni.

Juventus, de Ligt rimandato: serve esperienza al suo fianco!

Non convince in pieno l'ultimo calciomercato Juventus. L'acquisto più costo del club bianconero è stato Matthijs de Ligt. L'olandese ha fornito fin qui prestazioni altalenanti, commettendo spesso errori davvero ingenui, come in occasione dei rigori. Il centrale ex Ajax è certamente rimandato ma il futuro è dalla sua parte. L'infortunio di Chiellini non ha aiutato l'inserimento del giovane difensore. Guardando in difesa, è facile pensare che i bianconeri decidano di intervenire sul mercato. L'età di Chiellini e Bonucci avanza e serve un centrale d'esperienza per far raggiungere il top a de Ligt. Sul piede di partenza resta Rugani. Ieri ha avuto una nuova possibilità che non ha sfruttato a pieno. Demiral se non dovesse riuscire a ritagliarsi il giusto spazio potrebbe rispondere alla sirene del Milan che continua a seguirlo. A gennaio difficilmente si interverrà nel reparto ma a giugno attenzione a profili importanti come possono essere van Dijk o Koulibaly. La Juventus ha dimostrato di poter mettere a segno colpi di questo tipo. Sugli esterni, invece, nessun problema con Danilo, Alex Sandro, De Sciglio e un Cuadrado, riscoperto terzino, che danno ampie garanzie. Tra i pali, infine, con il possibile rinnovo di Buffon, nulla dovrebbe cambiare se non l'addio di Perin, rimandato a gennaio per problemi fisici. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Juventus, Emre Can e Rabiot per far cassa: il grande colpo a centrocampo è necessario

I maggiori movimenti di calciomercato dovrebbero essere a centrocampo, dove il solo Pjanic sta convincendo in pieno. I nuovi acquisti Rabiot e Ramsey, per motivi diversi, non stanno offrendo l'apporto sperato.

Juventus: svolta Dybala, ora caccia a 'nuovi' Ronaldo

A fermare il gallese sono i soliti infortuni; il francese invece paga la lunga inattività e ancora oggi è un pesce fuor d'acqua. Il rosso rimediato ieri in 11 minuti lo dimostra. Emre Can ha mercato e potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio : i bianconeri, avendolo preso a zero, sono pronti a fare un'importante plusvalenza. Un altro di quelli che ha ribaltato le gerarchie è Matuidi, che si appresta a rinnovare il contratto . A Sarri piace così come Khedira e Bentancur ma serve ben altro per fare il salto di qualità. Serve il classico colpo da 90: in casa bianconera il nome in cima alla lista resta quello dima è davvero complicato portarlo a Torino.è il preferito di Sarri ma un suo approdo al Real Madrid potrebbe liberare. Attenzione ovviamente adche a giugno sarà svincolato. In Italia stuzzicano

In attacco Cristiano Ronaldo, ovviamente, non si discute. I numeri continuano ad essere dalla sua parte e la voglia di vincere è ancora tanta ma pensare ad un 'nuovo' CR7 è d'obbligo. Il sogno è Mbappe ma prenderlo dal Psg è davvero complicato. Sancho, Neymar, Kane e Salah sono nomi che stuzzicano la fantasia dei tifosi ma anche della Juventus. Passando ai compagni di reparto di Ronaldo non si può non notare, come dicevamo, l'evoluzione di Dybala, che è passato da ceduto a inamovibile grazie alle sue prestazioni. Higuain sta facendo bene ma l'età avanza e il fisico non è più lo stesso. Se dovesse arrivare un'offerta la Juve non si opporrebbe di certo. I bianconeri, invece, si interrogano su Bernardeschi: il salto di qualità sperato non è arrivato e il tempo, adesso, potrebbe essere davvero scaduto. Una sua eventuale cessione aprirebbe le porte ad un nuovo colpo giovane: in Italia non si molla Chiesa ma i rapporti ottimi con Raiola potrebbero favorire l'approdo in bianconero di Malen. Ma il bomber del momento, il classe 2000 Haaland, che sta stupendo tutti con il Salisburgo, non può non essere nel mirino della Juventus. La concorrenza però è già tanta. Faranno spazio a nuovi colpi certamente Mandzukic, che piace al Milan ma che potrebbe finire in Inghilterra al Manchester United, e Pjaca, al quale si cercherà una sistemazione in prestito. Dubbi, invece, su DouglasCosta, legate soprattutto alle sue condizioni fisiche. Il brasiliano è spesso infortunato e l'ultima stagione non è stata certamente esaltante. Venderlo a 29 anni non sarebbe certamente una follia. Porti girevoli dunque in casa Juventus, dove vendere bene è stato sempre un obbligo, così come acquistare ancora meglio.