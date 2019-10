JUVENTUS GENOA SARRI / La Juventus riconquista la vetta i danni dell'Inter grazie ai tre punti conquistati nel recupero contro il Genoa. Maurizio Sarri si sofferma sulla prestazione dei bianconeri in conferenza stampa: "Anche stasera non abbiamo sfruttato le tante occasioni create. Il problema è sempre lo stesso. C'erano diversi cambi rispetto a Lecce, i ragazzi nel secondo tempo hanno messo in campo un'altra intensità. Ci manca sempre un po' di cattiveria in attacco e un po' di determinazione in fase difensiva".

"Il rosso a Cassata? Non dico niente, altrimenti bisogna valutarne altri dieci. Ci sono state 2-3 decisioni un po' severe.

Ma questo è stato il metro d'arbitraggio stasera. Genoa più possesso palla? Io ho dati diversi, forse si tratta di pochi secondi. Però noi abbiamo avuto più possesso territoriale nella metà campo del Genoa".

"Le assenze di Pjanic ed Higuain? Senza Pjanic abbiamo un po' meno qualità e tempi di gioco, siamo meno veloci. Uno come Gonzalo, per le sue caratteristiche, ci sarebbe servito nell'ultima parte di gara per riempiere l'area. Però non dobbiamo sentire la mancanza di nessuno, oggi a disposizione avevamo tante soluzioni in tutti i ruoli. Per mentalità non dobbiamo mai pensare a chi manca. Douglas Costa e Ramsey non sono al meglio, Aaron mi ha stupito: ha reagito bene nella mezz'ora che ha giocato".