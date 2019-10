JUVENTUS GENOA BUFFON / Gianluigi Buffon torna tra i pali della Juventus nel match di questa sera all''Allianz Stadium' contro il Genoa.

Nuovo avvicendamento tra l'esperto portiere e, con l'ex PSG alla quarta presenza stagionale in campionato dopo i gettoni con. Per Buffon si tratta della 644° presenza complessiva in Serie A, a -3 dal record di Paolo Maldini. Nell'ultima gara giocata contro il Bologna, il 41enne estremo difensore fu decisivo nel recupero su Santander salvando la vittoria della squadra di Sarri.