CALCIOMERCATO MILAN RUGANI DEMIRAL EMRE CAN JUVENTUS / In attesa di capire cosa (e quando) riuscirà a dare Caldara alla difesa, il Milan non perde di vista il calciomercato alla ricerca di un possibile innesto a costi contenuti durante la finestra invernale.

Si cerca un giocatore pronto subito, in grado di dare certezze al pacchetto arretrato, e gli occhi dei dirigenti rossoneri tornano a guardare in casa Juventus. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

La speranza degli uomini mercato milanisti, scrive 'La Gazzetta dello Sport', è che il tecnico juventino Sarri decida di lasciare andare uno tra Rugani e Demiral, fin qui ai margini del progetto bianconero. Non è da escludere che sia il 21enne difensore turco, si legge, a spingere per la cessione. Un'altra ipotesi d'esperienza potrebbe essere però Jerome Boateng che al Bayern Monaco non ha molto spazio. Per quanto riguarda invece un altro juventino, il centrocampista Emre Can, la pista appare complicata da percorrere: il tedesco sarebbe tentato nel caso da un'avventura in una big estera. E le proposte non mancano.