CALCIOMERCATO MILAN NKOULOU / Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', il Milan potrebbe intervenire sul mercato in vista di gennaio per rafforzare il pacchetto difensivo da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

Il primo nome sulla lista è quello di Nicolas, difensore camerunense del. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Dopo essere stato ad un passo in estate da lasciare i granata e dopo il parziale allontanamento dalla rosa, ora l'ex Lione è tornato al centro della difesa di Mazzarri ma il Milan è pronto a giocarsi le sue carte nella finestra invernale. Occhi puntati sempre anche su Dejan Lovren, seconda linea del Liverpool, e su due vecchie conoscenze del campionato italiano come Stefan Savic (Atletico Madrid) e Matija Nastasic (Schalke 04). Il tutto in attesa di capire quali saranno le risposte fornite sul campo da Leo Duarte e dal recupero di Mattia Caldara.