FIORENTINA LAZIO MONTELLA / Finale polemico per Fiorentina-Lazio, con l'azione del 2-1 biancoceleste di Immobile viziata da un fallo di Lukaku non fischiato dall'arbitro Guida, sul quale non c'è stato intervento del Var. Il tecnico viola Vincenzo Montella, nel postgara, è piuttosto amareggiato a 'Sky Sport': "Non capisco perché non andare a rivedere l'episodio del fallo su Sottil. All'arbitro ho detto: se hai ragione tu, vengo a trovarti a casa e ti offro un caffè. Credo dovrà pagarlo lui a me. Mi da un po' fastidio, non è la prima volta che succede. Con il Var non si può accettare che un episodio simile non si riveda, è fallo netto.

E' un episodio decisivo, a cinque minuti dalla fine. Il protocollo? Ho sempre accettato le decisioni sfavorevoli degli arbitri, magari anche rivedendo il contatto poteva mantenere la sua decisione, ma non capisco quando vada utilizzato allora il Var. L'arbitro fino alla fine era stato bravo, poi non capisco come mai ci sia stato un consulto così lungo con un nulla di fatto. Sulla partita, sono orgoglioso della prova dei miei giocatori, la Lazio è un avversario fortissimo. Come qualità di gioco è stata superiore, anche se non nettamente, ma abbiamo avuto le nostre occasioni che potevano cambiare l'esito della partita.? Non ho visto la sua reazione, me l'hanno detto dopo, pensavo fosse meno brillante. Forse voleva uscire prima...(ride, ndr). Mi piace che abbia reagito così, vuol dire che ci tiene".