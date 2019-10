GENOA BRESCIA MOTTA / Dopo Genoa-Brescia Thiago Motta ha commentato a 'DAZN' il successo dei rossoblù nel giorno del suo esordio in panchina: "C'è una sensazione buona, i ragazzi sono stati bravi dal primo all'ultimo minuto. Avevo chiesto di essere squadra anche nei momenti difficili e lo hanno fatto: sono contento per loro. Gol dei sostituti? Va bene, entrare nella storia di questa squadra è sempre bello ma questa sera sono stati bravi tutti, anche chi non è entrato.

Abbiamo avuto un cuore enorme, siamo rimasti squadra anche nelle difficoltà e questa è la cosa più importante".

SCELTE INIZIALI - "Abbiamo deciso dopo aver guardato il Brescia, sicuramente non abbiamo fatto quello che potevamo, anche perché loro hanno fatto bene. A fine primo tempo eravamo sotto, abbiamo cercato di alzare un po' le linee e sono arrivati questi tre gol e una vittoria importante".

QUALITA' ROSA - "Ho trovato cose interessanti ma non solo nel singolo giocatore: quello che più mi ha colpito è la disponibilità, la voglia di stare insieme. Questa è la strada: la cosa che dobbiamo continuare di questa sera è essere squadra anche nella difficoltà".

BALOTELLI - "Ci siamo visti prima, è un bravissimo ragazzo, abbiamo condiviso momenti storici nell'Inter. Abbiamo parlato pochissimo".