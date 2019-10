LECCE JUVENTUS INFORTUNIO HIGUAIN / Ansia in casa Juventus per le condizioni di Gonzalo Higuain. Al minuto 81' della gara odierna pareggiata a Lecce, il 'Pipita' è rimasto vittima di un violento scontro aereo con il portiere Gabriel, andato in anticipo sul pallone: clicca qui per restare aggiornato. Lievemente stordito per brevi istanti, il bomber ha poi ripreso a giocare dopo una vistosa fasciatura sulla testa sanguinante.

Come riporta 'Sky Sport', però, a fine gara il 'Pipita' si è accasciato a terra ancora intontito: portato via in barella, è entrato subito negli spogliatoi e a breve svolgerà alcuni esami in ospedale, dove non si esclude una TAC. Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

L'infortunio di Higuain si aggiunge a quello di Miralem Pjanic, uscito al minuto 64 dopo aver accusato un problema di tipo muscolare alla coscia destra. Anche per lui restano dunque da aspettare nuove comunicazioni dalla società torinese.