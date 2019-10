GENOA BRESCIA THIAGO MOTTA / Accoglienza positiva da parte dei tifosi a Thiago Motta, nuovo allenatore del Genoa: domani l'ex centrocampista debutterà alla guida del 'Grifone' nell'anticipo del sabato sera contro il Brescia.

Lui nella conferenza pre-match mostra di avere le idee chiare: "Non è questione di modulo, i numeri non sono importanti. Sarò me stesso, come sono sempre stato, giusto o sbagliato che sia questo comportamento". Motta guarda con ottimismo al match di domani: "Ho visto molto bene la squadra, anche sul piano fisico. Sarà importante il modo in cui affronteremo la partita, più che il modulo. Giochiamo in casa, vogliamo fare una grande prestazione. Il passato, però, non conta, anche per rispetto nei confronti di un collega che mi ha preceduto, che ha provato a fare il suo lavoro nel miglior modo possibile".

