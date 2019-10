CALCIOMERCATO JUVENTUS MUSTAFI ARSENAL / Con l'infortunio accorso a Giorgio Chiellini, la Juventus si guarda intorno per valutare nuove opzioni per il proprio reparto difensivo. Demiral e soprattutto Rugani non sembrano avere grande fiducia da parte di Sarri e non è escluso che il club bianconero decida, a gennaio, di muoversi sul mercato per cercare un rinforzo.

Come riporta il 'Sun', il giocatore sarebbe davvero vicino a lasciare l'Arsenal a gennaio. Mustafi, che avrebbe svelato di avere "Poche chance di restare all'Arsenal", è crollato nelle gerarchie del tecnico Unai Emery ed è stato anche bersaglio di critiche da parte di alcuni tifosi. L'interesse estivo e l'ipotesi di un addio sempre più probabile, potrebbero spingere la Juventus ad approfittare dell'occasione. Il tedesco conosce bene la Serie A e i 'Gunners' hanno mostrato più volte l'interesse per Rugani. Non è nemmeno da escludere l'ipotesi di uno scambio con i due giocatori pronti a cambiare casacca.