CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Gabigol gioca, incanta e segna a ripetizione con la maglia del Flamengo, con la quale ha conquistato insieme alla fiducia di tutti anche la finale di Libertadores da protagonista. Dal canto suo il club rossonero è pronto a muoversi di conseguenza per acquistare dall'Inter l'attaccante classe 1996.

A confermatlo ci ha pensato Marcos, vice presidente del Flamengo, ai microfoni di 'Lance.com': "Abbiamo parlato con l'Inter e gli agenti del giocatore. Non credo che avremo problemi, se Gabriel vuole davvero restare qui. Il Flamengo farà una proposta forte e soddisfacente. Non posso parlare per gli altri, solo per Flamengo, che farà ogni sforzo per trattenerlo". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI