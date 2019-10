p>CALCIOMERCATO TORINO PARIGINI EDERA / Doppia cessione in vista per ildi Walter: secondo quanto riportato da 'Tuttosport, la dirigenza granata è decisa a piazzare sul mercato nella prossima finestra invernale di gennaio, Vittorioe Simone. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il primo, mai sceso in campo fin qui in stagione, è stato multato dalla società per aver attaccato via social il proprio mister e il divorzio sembra ormai prossimo. Stesso discorso per il classe 1997: in avanti entrambi libereranno degli slot e Cairo potrebbe tornare anche sul mercato per cercare eventuali rinforzi offensivi da mettere a disposizione di Mazzarri.