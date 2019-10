CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT TOTTENHAM / Non sono state certo esaltanti le prime prove di Adrien Rabiot in maglia Juventus. Il francese, arrivato in estate a parametro zero dal Paris Saint-Germain, ha fino ad ora offerto prestazioni tutt'altro che convincenti in bianconero. Quando impiegato da Sarri, il centrocampista transalpino non ha certo brillato e il suo futuro in maglia bianconera appare ricco di dubbi.

Una sua permanenza non sembra così scontata e tra i club più interessati al ragazzo ci sarebbe il.

Lo riferisce il 'Daily Mail', che sottolinea come gli 'Spurs' sarebbero interessati ad acquistare il giocatore a gennaio. Il club inglese starebbe pensando ad un eventuale acquisto e non è escluso che la Juventus possa proporre un affare cercando di inserire Eriksen come possibile contropartita, visto il grande interesse nei confronti del danese, che pare desideroso di lasciare Londra.