CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS LOKOMOTIV MOSCA ATALANTA MANCHESTER CITY FORMAZIONI CALCIOMERCATO TV / Archiviata l'ottava giornata di campionato, le squadre italiane impegnate in Champions League si ritufanno nella fase a gironi della massima competizione europea. Questa sera, alle ore 21, saranno di scena Juventus e Atalanta rispettivamente contro Lokomotiv Mosca e Manchester City, mentre domani sarà la volta di Inter e Napoli. Ecco le probabili formazioni, tutti i possibili intrecci di calciomercato, gli orari e dove vedere in TV e in chiaro Juventus-Lokomotiv Mosca e Manchester City-Atalanta. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Champions League, Juventus-Lokomotiv Mosca e Manchester City-Atalanta: le probabili formazioni

Solito ballottaggio in attacco Higuain-Dybala per Maurizio Sarri, con il 'Pipita' al momento ancora favorito per affiancare Cristiano Ronaldo. Bernardeschi sarà confermato sulla trequarti complice l'assenza di Ramsey, mentre a centrocampo salgono le quotazioni di Bentancur che insidia Khedira. Nessuna sorpresa invece in difesa, con Cuadrado confermato terzino e de Ligt al fianco di Bonucci. In casa Lokomotiv l'ex Howedes affiancherà Corluka al centro della difesa, mentre a centrocampo agirà l'ex Inter Joao Mario. Semin recupera anche Krychowiak in mediana e Smolov in attacco, che resta però in ballottaggio con Eder. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Lokomotiv Mosca:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Cerqueira, Krychowiak, Joao Mario; Smolov. All: Semin

Gasperini prepara la trasferta all'Etihad di Manchester con l'emergenza difesa: Kjaer e Palomino sono infatti indisponibili, così come Zapata. Scelte quasi obbligate dunque per l'allenatore nerazzurro, con Toloi, Djimsiti e Masielloin difesa e Ilicic e Gomez a supporto di Muriel.

L'unico dubbio del tecnico riguarda gli esterni, con due posti a disposizione per. Guardiola potrebbe confermare l'ex Juventusa destra, con la coppia di centrali che dovrebbe essere composta da. Davanti ritorna, lasciato a riposo contro il Crystal Palace, che sarà supportato da una trequarti di fuoco composta danel 4-1-4-1 disegnato dall'allenatore spagnolo. Ecco le probabili formazioni di Manchester City-Atalanta

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Rodri; Mahrez, De Bruyne, David Silva, Sterling; Aguero. All.: Guardiola.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini

Juventus-Lokomotiv Mosca e Manchester City-Atalanta: dove vederle in tv e in chiaro

Juventus-Lokomotiv Mosca è in programma questa sera alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta in esclusiva su 'Sky Sport Uno' e 'Sky Sport' al canale 252. Inoltre la diretta del match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma SkyGo. La sfida dell'Etihad Stadium, in programma sempre alle ore 21, sarà invece trasmessa in diretta su 'Sky Sport Arena' e 'Sky Sport' al canale 253. Il match sarà inoltre visibile in chiaro anche su Canale 5.

Calciomercato Juventus e Atalanta, i possibili osservati speciale

Anche Juventus-Lokomotiv Mosca potrebbe offrire diversi spunti di mercato. Uno dei giocatori di maggior talento della formazione russa è Aleksey Miranchuk, mancino classe 1995 su cui l'ex Inter Joao Mario si è espresso così ai microfoni di 'Tuttosport': "È forte, ha un grandissimo sinistro, visione di gioco e qualità tecnica sopra la media. Mi piace molto giocare con lui, ci capiamo bene". Il talento russo potrebbe dunque essere uno degli osservati speciali in casa bianconera, mentre l'ex Siviglia e PSG Krychowiak, il giocatore più rappresentativo della Lokomotiv, difficilmente potrebbe fare al caso del club bianconero considerando anche l'età.

Possibili osservati speciali nella sfida tra City e Atalanta potrebbero essere gli esterni Castagne e Gosens, che continuano a stupire e hanno già attirato l'attenzione delle big di Serie A. Sarà invece assente Duvan Zapata, già accostato anche al Real Madrid dopo l'ottimo avvio di stagione.