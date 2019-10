REAL MADRID ALLEGRI MOURINHO / L’inattesa sconfitta contro il Maiorca ha privato il Real Madrid dell’unica buona notizia di quest’inizio di stagione: il primo posto in Liga. Era, in realtà, un primato illusorio, figlio più della crisi di risultati del Barcellona che di meriti dei merengue, i quali spesso hanno sofferto in Spagna come hanno fatto in Champions.

E se, dopo il pareggio col Bruges, si fecero inevitabili i primi rumors su un esonero di Zinedine Zidane, ora il fatto che il francese si stia giocando il posto è una certezza. Domani, nell’inferno del nuovo Ali Sami Yen, il Madrid può solo vincere.

Con un punto raccolto dopo le prime due giornate, gli spagnoli devono portare a casa il trionfo per risalire la china e tenere aperta la corsa agli ottavi, che hanno sempre centrato nella loro storia da quando la massima competizione continentale si gioca con questo formato.

Un altro ko, il terzo stagionale, potrebbe essere fatale per Zizou, il cui licenziamento è un’opzione che Florentino Perez valuta sempre più seriamente.

Calciomercato Real Madrid, lo spogliatoio preferisce Allegri a Mourinho

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in tale nefasta ipotesi, la dirigenza blanca non esclude alcuno scenario per la sua panchina: il rinvio del Clasico, che era previsto sabato, offre l’opportunità di una nuova, piccola ‘sosta’ prima del match col Leganes in programma il 30 ottobre.

Il Real Madrid, almeno ufficialmente, rinnova la fiducia a Zidane, ma in caso di disastro europeo continua a valutare José Mourinho e Massimiliano Allegri. Alcuni dirigenti vedono di buon occhio il ritorno del portoghese (che da parte sua non aspetta altro) ma il rapporto con lo spogliatoio, in particolar modo con capitan Ramos, resta un nodo complesso da sciogliere.

L’ex juventino sarebbe invece una scelta meno mediatica, ma anche meno conflittuale: Allegri piace da oltre un anno a Concha Espina, dove gli allenatori italiani esercitano sempre un certo fascino. Domani, quindi, sarà già tempo di verdetti: con una vittoria contro il Galatasaray (Modric e Bale saranno assenti per infortunio), Zidane salverebbe almeno momentaneamente il posto. In caso contrario, qualsiasi scenario diventerebbe possibile: la bomba è pronta ad esplodere e travolgere il francese.

