BRESCIA FIORENTINA CORINI BALOTELLI / Domani sera Brescia e Fiorentina chiuderanno l'ottava giornata di Serie A. Oggi in conferenza stampa a prensentare la sfida ci ha pensato Eugenio Corini: "È importante fare bene in casa, è mancato un pizzico di fortuna. Veniamo da tre sconfitte, vogliamo regalare al pubblico una vittoria, ce la metteremo tutta. Tonali? Sono contento per lui, ha dimostrato quello che sa fare. Tutti i passaggi di crescita servono per aumentare lucidità e maturità.

Per me è pronto a continuare il grande campionato che sta facendo”.

BALOTELLI - "La battuta di Montella su Balotelli? (“spero gli venga la febbre” ndr) Ci sta, anche loro hanno Chiesa. Lo hanno recuperato e sappiamo il suo valore. Balotelli? Anche lui avrebbe preferito giocare, poi il calendario è così e ti mette davanti 3 partite in sei giorni. Dobbiamo solo lavorare per prepararci al meglio. Ha avuto un piccolo problema al ginocchio, poi ha fatto delle terapie. Valuterò per bene, la Fiorentina lavora bene la palla dunque ho bisogno di giocatori con determinate caratteristiche. A me piacciono i giocatori generosi che lavorano per la squadra, in modo poi da avere un beneficio".