SAMPDORIA ROMA RISCHIO RINVIO / Per ora la sfida tra Sampdoria e Roma, in programma domani alle 15, è confermata ma il rischio rinvio persiste e la Prefettura monitora la situazione di ora in ora.

In seguito all'ultimo bollettino del Centro funzionale meteo-idrologico di protezione civile della Liguria è stata emanata un', in vigore fino a stasera, che non farebbe ssaltare l'incontro. Nelle prossime ore però sono previsti nuovi rovesci su Genova e si attende dunque il nuovo bollettino, previsto in tarda mattinata, per capire se la situazione cambierà. Se l'allerta dovesse passare ad arancione, si dovrà attendere fino all'aggiornamento di domani mattina per una nuova verifica delle condizioni meteorologiche. L'allerta rossa, invece, porterebbe automaticamente al rinvio della partita.