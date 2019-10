NAPOLI GHOULAM / Non un momento facile quello vissuto dal Napoli: gli azzurri sono arrivati alla pausa per le Nazionali con il doppio pareggio contro Genk e Torino che ha creato non pochi malumori. Anche di questo ha parlato Faouzi Ghoulam in un'intervista a 'Kiss KIss Napoli' a tre giorni dal ritorno del campionato: "Fin dal primo giorno mi sono sentito napoletano. La gente è meravigliosa. Tanti giocatori sono rimasti qua perché da nessuna parte si potrà trovare questa atmosfera.

Questi sono gli anni più belli della mia carriera".

Inevitabile il riferimento alle critiche: "Abbiamo capito che siamo noi contro tutti gli altri. Ci hanno criticato tantissimo. Noi facciamo il nostro percorso, più uniti che mai, tutti vogliono battere il Napoli e noi dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare la città. Ancelotti? E' un allenatore completo con uno staff che lavora tantissimo. Dobbiamo essere tutti uniti contro il resto. Abbiamo un rapporto tra noi eccezionale. A livello d'amicizia ho incontrato gente importante. Dobbiamo crescere tutti assieme".

Infine, una battuta su Lorenzo Insigne: "La gente deve avere un po' di pazienza, devono seguire il nostro capitano che è un fenomeno, merita una grande accoglienza perché è un grande".