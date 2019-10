CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU / Tra i più deludenti in questo inizio di stagione al di sotto delle aspettative del Milan, Hakan Calhanoglu è uno di quei calciatori chiamati al riscatto con l'arrivo di Pioli sulla panchina rossonera al posto di Giampaolo.

Per lui si parla anche di un possibile addio all'Italia già a gennaio e le pretendenti iniziano a farsi vive: il, che aveva cercato l'exgià in estate, avrebbe presentato un'offerta alla società milanista. Il portale turco 'fanatik.com.tr' parla di una proposta da sei milioni di euro, già rispedita al mittente da: Calhanoglu fa parte dei calciatori cedibili ma soltanto davanti ad una proposta economicamente congrua. Nel 2017 il pagò 22 milioni di euro per l'acquisto del calciatore ed ora non vorrebbe cederlo per una cifra così più bassa.