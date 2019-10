CALCIOMERCATO PRESTITI INTER ROMA / Nella nuova era del calciomercato avviata con il trasferimento ultramilionario di Neymar al Paris Saint-Germain, fatta di valori di mercato impazziti e cifre enormi da sborsare per acquistare anche calciatori che hanno ancora molto da dimostrare, in Europa è stata sdoganata la formula del prestito per puntellare le rose sfruttando occasioni low-cost o rimandando l'investimento agli anni seguenti. Una formula che non viene più utilizzata soltanto nella sessione invernale, quando notoriamente è più complicato muovere calciatori importanti ed a cifre 'normali', bensì ormai molto comune anche nelle finestre estive. La Serie A, da tempo, fa da padrona con queste formule temporanee, ma anche i top club europei ora non disdegnano operazioni in prestito per calciatori importanti. L'Inter infatti è prima in Europa per valore dei calciatori in prestito, con Icardi, Perisic e Nainggolan a far lievitare la cifra complessiva, davanti a Real Madrid, Chelsea, Barcellona e Sassuolo. La Roma, decima in questa speciale classifica, ha invece oltre 110 milioni di giocatori a titolo temporaneo e che andranno riscattati o rispediti al mittente. Facciamo il punto.

Calciomercato, cessioni in prestito: Inter, un tesoro da 215 milioni. Sassuolo da top 5 europea

L'ultimo calciomercato Inter è stato contraddistinto sì da tanti acquisti, ma anche da cessioni pesanti più volte sottolineate dal tecnico Conte. In un colpo solo la formazione nerazzurra ha perso infatti tre pilastri come Radja Nainggolan, Ivan Perisic e Mauro Icardi, tutti e tre con la formula iniziale del prestito. Nomi di grande spessore, che si aggiungono ad una lunga lista di calciatori partiti da Milano a titolo temporaneo che, in totale, sono addirittura 24 (si vedano i vari Gabigol, Joao Mario, Radu, Karamoh, Dalbert ecc.) per un valore totale di mercato che, fonte Transfermakt.it, supera i 216 milioni di euro. Nessuno in Europa vanta un patrimonio tale. Staccati, infatti, ci sono Real Madrid (169 milioni con 13 giocatori) e Chelsea (166 milioni con 16 giocatori) a completare il podio, poi il Barcellona ed a sorpresa il Sassuolo: gli emiliani controllano infatti ben 31 giocatori, sparsi soprattutto in giro per l'Italia, con la perla Stefano Sensi che proprio nella già citata Inter è esploso facendo schizzare la sua valutazione e che, salvo clamorosi ed al momento impensabili colpi di scena, a fine anno sarà riscattato.

Calciomercato, acquisti in prestito: Roma e Inter tallonano il Bayern. Quanta Italia nella top 10

Seguono dunque nella top ten Napoli, Fiorentina, Monaco, Betis e Roma al decimo posto, a conferma del dominio italiano in questa 'specialità'.

Alle cessioni corrispondono inevitabilmente gli acquisti, dove la Serie A si conferma chiaramente al top per valore di mercato dei calciatori prelevati con la formula del prestito. Sono sei le rappresentanti italiane nei primi 10 posti di questa speciale classifica. In vetta però, questa volta, vola il BayernMonaco che negli anni sta sempre più prelevando calciatori a titolo temporaneo e quest'anno ha puntato forte su Philippe Coutinho e Ivan Perisic per un totale di 114 milioni di euro di valore complessivo, a fronte di zero calciatori ceduti in prestito. Poco dietro si posiziona la Roma (112 milioni) che, invece, ha bei sei calciatori 'a tempo': da Mkhitaryan a Mancini passando per Smalling, Veretout, Zappacosta e Kalinic. Segue a distanza ravvicinata l'Inter (110 milioni complessivi) con Barella, Biraghi, Sanchez e il già citato Sensi. La top ten si completa poi con Paris Saint-Germain, Genoa, Monaco, Cagliari, Atalanta, Galatasaray e Parma.

Calciomercato, da Ozil le occasioni in prestito a gennaio

E non è di certo finita qui. Alla riapertura del mercato di gennaio, come da tradizione, dobbiamo aspettarci infatti tante altre operazioni con la formula del prestito ed alcuni dei nomi più caldi che circolano già da ora sono davvero pesanti. Partiamo da Mesut Ozil, ormai fuori dai piani dell'Arsenal e che fa gola a Inter, Milan e Napoli: i 'Gunners' sarebbero disposti a lasciarlo partire in prestito contribuendo anche al pagamento del pesante ingaggio, pur di voltare pagina e liberarsi di almeno una parte del suo stipendio. In casa Chelsea occhio poi a Michy Batshuayi, più volte accostato a Milan e Napoli, mentre il ManchesterUnited, dopo Sanchez, potrebbe lasciar partire Marcos Rojo. In Spagna vanno monitorati Carles Alena del Barcellona, seguito da tutte le big italiane e non solo, e Luka Jovic che non esplode al Real Madrid, una possibile occasione per Inter e Napoli a caccia di rinforzi in attacco. E se Rummenigge dalla Germania ha spento gli entusiasmi di Milan, Inter e top club della Premier su Thomas Muller che dovrebbe restare al Bayern Monaco dopo le voci dei giorni scorsi, non si può dire altrettanto per quanto riguarda Javi Martinez che, invece, può fare le valigie. Sempre in prestito.