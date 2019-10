CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO / E' ormai l'ultimo big da blindare in casa Lazio, ma di uno suo possibile rinnovo se ne parlerà con molta probabilità nel 2020. Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come Luis Alberto e la dirigenza abbiano stipulato un patto per il nuovo contratto. I colloqui ci saranno, ma solo nel finale di stagione oppure al termine.

Se il rendimento sarà elevato e costante, il giocatore e la Lazio si siederanno ad un tavolo per trattare il tema rinnovo. Lo spagnolo guadagna 1,8 milioni, ma punterebbe ad un aumento dell'ingaggio e a superare i 2 milioni di euro l'anno. Il suo contratto con i biancocelesti scade nel 2022: club e giocatore sembrano non voler premere troppo sull'acceleratore. Anche perché Luis Alberto ha ribadito come si trovi bene a Roma e non stia pensando di lasciare l'Italia per tornare in Spagna