LAZIO LUIS ALBERTO / Luis Alberto giura fedeltà alla Lazio dal ritiro della Spagna. In un'intervista rilasciata al 'Mundo Deportivo', il fantasista ha parlato così del suo futuro: "Un mio ritorno in Liga? Se ne parla spesso ed é positivo, perché vuol dire che sto facendo bene. Ma credo che in nessun momento sia stato vicino a lasciare la Lazio.

Se dovesse arrivare il? Ne sarò grato, ma il mio compito è giocare, poi deciderà chi di dovere. Quando sono arrivato alla Lazio sapevo che il primo anno sarebbe stato difficile. Adesso ho più di 100 partite con questa maglia e io e la mia famiglia stiamo molto bene a Roma".