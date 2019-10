CALCIOMERCATO MILAN INTER TOTTENHAM ERIKSEN DIER AURIER / Momento difficile per il Tottenham e per Pochettino, ma gli Spurs almeno per il momento sembrano non volersi privare del tecnico argentino. Il quale reagisce e rilancia: secondo 'As', avrebbe indicato alla società cinque giocatori cui dare via libera nel mercato di gennaio. Si tratta di Eriksen, Dier, Aurier, Wanyama e Davies.

Soprattutto i primi tre rappresentano delle occasioni per i club di, in particolare. Eriksen, in scadenza di contratto, è nel mirino dei nerazzurri ma anche dellae del. Può scatenarsi una vera e propria asta. Il Milan può proporre Kessie in uno scambio con Dier e in più la partenza dell'ivoriano potrebbe liberare una casella da extracomunitario per l'arrivo del vecchio pallino Aurier per la fascia destra.