SERIE A ATALANTA CLASSIFICA 2019 / La classifica dopo le prime sette giornate di campionato recita Juventus prima con 19 punti, Inter seconda con 18 e Atalanta terza con 16 punti: la squadra bergamasca potrebbe rappresentare una sorpresa alle spalle del duo di testa e davanti al Napoli, ma la Gasperini band è da un anno che tiene un ritmo da scudetto.

Guardando i numeri relativi all'anno solare 2019, la classifica vede al primo posto proprio i bergamaschi: Atalanta in testa con 57 punti in 26 partite, con una lunghezza sulla Juventus e ben 9 su Napoli, Inter e. Ilsarebbe, invece, settimo a pari punti (46) con il Torino. Un rendimento che fa dell'Atalanta tutt'altro che una sorpresa: i nerazzurri sono ormai una certezza del campionato e neanche la - fin qui sfortunata - esperienza in Champions sta facendo rallentare Zapata & C. in Serie A.