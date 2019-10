ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Colpo grosso direttamente dall'Iran e targato Andrea Stramaccioni. Dopo un inizio traballante, costellato anche da qualche polemica di troppo extra-campo, l'allenatore coglie il suo primo successo rilanciando l'Esteghlal in classifica del massimo campionato iraniano. Bene anche Cutrone nella vittoria a sorpresa del Wolwerhampton in casa del City di Guardiola, nonostante l'assenza dal tabellino dei marcatori. Verratti e il Psg sul velluto in Ligue 1. Riposa la Super League cinese.

ITALIANS, DA JORGINHO A CANNAVARO: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6,5 - Continua il buon momento di forma, anche se nel 4-1 esterno rifilato al Southampton non è decisivo neanche nei panni dell'assist-man. Qualità e sostanza nelle giocate però, questo si. E il gioco dei Blues ne beneficia.

MOISE KEAN (Everton) s.v. - Subentra al 75' della sfida persa di misura col Burnley.

PATRICK CUTRONE (Wolwerhampton) 6 - Una conclusione su azione di rimessa nella prima frazione. Poi tanto contenimento sulla pressione del City e i gol dei compagni che arrivano dopo la sua sostituzione, avvenuta al 68'. Ma la sua partita resta buona, anche se di sacrificio.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 5,5 - Nessuna responsabilità sui gol incassati dal West Ham, che perde malamente contro il Crystal Palace 2-1 fra le mura amiche dell'Olympic Stadium. Gode di una grossa occasione sugli sviluppi di un corner al minuto 51, ma spara alto da due passi.

NON HANNO GIOCATO: Adam Masina (Watford), Emerson Palmieri (Chelsea)

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - E' lui ad imbastire l'azione di gioco che porta al raddoppio firmato da Icardi, nel poker complessivo rifilato all'Angers.

Solita partita di livello, tuttavia da registrare in un contesto davvero poco stimolante per la forza in campo del Psg.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) s.v. - Rileva Kubler all'84' del 2-2 ottenuto contro il Borussia Dortmund.

NON HANNO GIOCATO:

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Federico Barba (Valladolid).

CINA

STEPHAN EL SHAARAWY (Shanghai Shenhua) - La Super League cinese riprenderà il 18 ottobre con la 26esima giornata.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) - La Super League cinese riprenderà il 18 ottobre con la 26esima giornata.

EDER (Jiangsu Suning) - La Super League cinese riprenderà il 18 ottobre con la 26esima giornata.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) - La Super League cinese riprenderà il 18 ottobre con la 26esima giornata.

NON HANNO GIOCATO:

RESTO DEL MONDO

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) - Il campionato australiano comincerà l'11 ottobre.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5 - Rileva Kolovos al 46', ma la squadra non riesce comunque ad avere ragione dello Xanthi, che in pieno recupero riesce addirittura ad imporsi di misura cogliendo un prezioso successo esterno. Classifica preoccupante per il Panathinaikos.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5,5 - Torna titolare nella delicata sfida col Ferencvaros, che l'anno scorso di questi tempi avrebbe valso una fetta importante di titolo, ma senza lasciare il segno. Anzi, rimedia solo un giallo al 50'.

NON HANNO GIOCATO: Daniele De Rossi (Boca Juniors), Daniele Verde (AEK Atene), Sebastian Giovinco (Al-Hilal)

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 5,5 - Il Ferencvaros è avversario temibile, certo, ma il suo Honved combina davvero poco in zona gol per andare oltre il pareggio. Che a questo punto è da considerare anche buono. Ma la classifica rimane difficile: terz'ultimo posto con gli stessi punti del DVTK penultimo, che in questo momento sarebbe retrocesso.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 6,5 - Arriva la prima vittoria, alla giornata numero 6 del campionato iraniano, per la squadra dell'ex tecnico di Inter e Udinese. 2-1 interno al Gol Gohar, che viene staccato di 3 punti al penultimo posto in classifica. Boccata d'ossigeno.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

ANGELO OGBONNA (West Ham) 5,5

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5,5

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5

TOP

MARCO VERRATTI (PSG) 6

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 6,5

JORGINHO (Chelsea) 6,5