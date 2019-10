INTER JUVENTUS SERIE A / La Juventus porta a casa uno dei Derby d'Italia più sentiti degli ultimi anni. A 'San Siro', davanti a 75mila spettatori, i bianconeri conquistano tre punti pesantissimi in casa della capolista Inter del grande ex Antonio Conte. Nel primo tempo succede di tutto, con il gol di Dybala al 4' che apre le danze. Al 18' arriva il pareggio nerazzurro di Lautaro Martinez su calcio di rigore concesso per il fallo di mano di de Ligt.

Nel finale di frazione gol annullato aper fuorigioco di Dybala, dopo che il portoghese aveva già colpito una traversa.

Nella ripresa la squadra di Sarri sale in cattedra e all'80' trova il gol del raddoppio grazie a Gonzalo Higuain, entrato da pochi minuti. La Juventus sale a quota 19 e conquista la vetta scavalcando l'Inter, che ora dista di una lunghezza. Per i nerazzurri di Antonio Conte è la prima sconfitta in campionato dopo 6 vittorie consecutive.

Inter-Juventus 1-2: 4' Dybala (J), 18' rig Lautaro Martinez (I), 80' Higuain (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 19, Inter 18, Atalanta 16, Napoli 13, Roma 12, Lazio 11, Cagliari 11, Fiorentina 11, Torino 10, Verona 9, Bologna 9, Parma 9, Milan 9, Udinese 7, Sassuolo 6*, Brescia 6*, Spal 6, Lecce 6, Genoa 5, Sampdoria 3.

*Una partita in meno