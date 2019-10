Juventus, Conte poteva tornare in estate: il retroscena di Christillin

JUVENTUS CONTE PANCHINA / L'arrivo di Antonio Conte all'Inter ha fatto parlare in casa Juventus. L'allenatore pugliese infatti è stato uno dei principali protagonisti, sia da calciatore che da allenatore, di numerosi titoli vinti dalla Vecchia Signora. Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino e membro del Consiglio della Fifa, è intervenuta ai microfoni del 'Corriere di Torino', portale in cui ha rivelato un retroscena legato proprio al possibile ritorno dell'ex Chelsea sulla panchina della Juventus durante la scorsa estate. La situazione non si sarebbe concretizzata a causa di un veto imposto da parte dei vertici societari. Ecco le sue parole: "Conte è un simbolo della Juventus.

Sarebbe tornato a Torino volentieri, non l'ha mai nascosto. Il problema erano i niet della società e della famiglia diciamo. Se fosse andato allami avrebbe meno infastidito".

SULLA PETIZIONE - "Antonio è uno che riesce a spremere sangue dalle rape: stavolta però non ne ha. Contro il Barcellona i suoi hanno disputato una grande gara. Togliergli la stella dallo Stadium sarebbe una stupidaggine: serve solo ringraziarlo".

SULLO SCUDETTO - "L'Inter può vincerlo: Conte arrivò ai quarti dell'Europeo con il tandem Zaza-Pellé. Ora è in una una grande società".

