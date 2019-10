SERIE A FIORENTINA UDINESE ATALANTA LECCE DAZN / Dopo i due anticipi, la settima giornata di Serie A oggi entra finalmente nel vivo. Attraverso la piattaforma digitale DAZN sarà possibile prendere visione di due dei match in programma: Fiorentina-Udinese (ore 12.30) e Atalanta-Lecce (ore 15.00).

Entrambe le gare saranno visibili sia attraverso l'applicazione scaricabile sui dispositivi mobili sia sul canale 209 di Sky, disponibile quest'ultimo per i possessori del pacchetto calcio da almeno tre anni. Per i nuovi abbonati invece, oggi sarà l'ultimo giorno utile per poter usufruire del mese gratuito di prova, scaduto il quale i contenuti dell'abbonamento saranno usufruibili dietro il pagamento di un canone.

